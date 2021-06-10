壹電視攝影棚攝影師日前猝死在大樓廁所內，採檢後確診新冠肺炎，同事集體快篩，震驚社會大眾。常針對時事評論的名嘴粘嫦鈺，認為早該讓所有主播都戴口罩播報，並指出錄影時主播和來賓共用化妝器材、未確實戴口罩，痛批：「拿命在拚收視」。

台灣本土疫情嚴峻，壹電視又傳出攝影師生前染疫、在公司逝世，員工大規模接受快篩，粘嫦鈺昨（9日）在臉書忍不住出聲：「早就該讓所有主播戴口罩播報新聞，不是等到壹電視出事情大家才戴口罩報新聞。」她回憶去年4月疫情剛爆發，和防疫指揮中心召集人張上淳教授一起錄影，現場只有對方全程配戴口罩，她心想：「有這麼嚴重？」

粘嫦鈺坦言這一年多，來賓多半為了畫面和音效都主張不戴口罩錄影，工作人員則都有戴口罩，「只是一年多來，來賓、主持人、主播要梳化，坐在化妝室裏，共用化妝器材，其實大家都很挫，只是一直沒有出大事情。」直到台灣本土疫情擴散，電視台主持人開始戴口罩，新聞主播則是看到壹電視出狀況才全面戴口罩，粘嫦鈺認為超危險，「其實是拿命在拚收視。」

疫情爆發後，粘嫦鈺點出演藝圈的大變動，「防疫導致藝人們工作全停。錄影也要到7月才恢復。購物台來賓改在家視訊。效果並不優。」她接著提到董至成傳出失聯20小時的消息，「原來是在家睡覺沒接電話，虛驚一場。其實上週才和他合作購物台，生龍活虎一個，新聞嚇出我一身冷汗，連廠商都來問我董哥狀況，幸好是烏龍。」

雖然疫情目前不樂觀，粘嫦鈺仍正面看待，「這段期間，我們大家一定都要好好的，只要有一顆好心肝（不是那個好心肝）一定可以堅持下去。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

壹電視驚傳猝死員工染疫 化學兵全副武裝進辦公室消毒

(中時新聞網)