受新冠肺炎疫情影響，許多民眾都宅在家抗疫，也就省去化妝打扮，不過「台劇女神」陳珮騏剛好相反，她在家也會精心打扮自己，陳珮騏昨（9日）則曬出自拍美照，只見陳珮騏辣穿細肩帶就入鏡，女神解放白嫩美肌，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

女神陳珮騏昨晚在臉書曬出防疫美照，只見她臉上頂著精緻妝容、頭綁側馬尾、辣穿細肩帶入鏡，陳珮騏噴母愛抱著愛犬自拍，並發文透露：「今天繼續在家當奴才～」，保養有術的陳珮騏不只顏值俏麗，女神還大方解放白嫩美肌，畫面相當吸睛，陳珮騏美照相當不科學，完全看不出已43歲，面對粉絲甜讚「我覺得你很美 18歲」，陳珮騏則回：「能回到38就偷笑啦！」相當親民。

陳珮騏辣穿細肩帶就入鏡，白嫩美肌超養眼。（圖／取材自陳珮騏打氣團臉書）

陳珮騏曬愛犬照，也吸引許多熱愛毛孩子的粉絲留言討論，不過有網友則留言「你的狗狗吃太鹹了啦！毛都要脫完了」，對此，陳珮騏就現身駁斥：「不瞭解就不要多說話」。

陳珮騏近期雖然要拍戲，不過休假期間她也都待在家，有別於多數人宅在家不化妝，陳珮騏則認為，在家防疫也要有態度「覺得女人啊～就是要懂這點小心機，幹嘛老黃著一張臉給人看？既然都不給別人看醜了，那更不要醜給自己看呀」，也因此，陳珮騏利用在家防疫時間就嘗試不同妝容，還表示自己休假的妝容還比上班妝還完整。

陳珮騏利用在家防疫時間嘗試不同妝容。（圖／取材自陳珮騏打氣團臉書）

(中時新聞網)