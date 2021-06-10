女星孟庭葦在1991年以一首《你看你看月亮的臉》打開知名度，外型清新甜美的她，還因此有「月亮公主」的稱號，長相清純的孟庭葦，更被封為歌壇的「玉女掌門人」，而近年把演藝重心轉往大陸的孟庭葦，昨（9日）則在微博曬打疫苗照，網友還發現，孟庭葦的疫苗同意書上有亮點。

51歲孟庭葦4月中飛到大陸，經過21天隔離後，在5月展開一連串演藝工作，樂於分享生活日常的孟庭葦，昨則在微博發文透露，已在大陸接種疫苗：「今日完成了重要的防護，第一針記錄一下」，照片中，孟庭葦戴著口罩、跟著人潮排隊，最後孟庭葦也曬出伸出手臂、順利打疫苗照。

孟庭葦曬打疫苗照。（圖／取材自孟庭葦微博）

孟庭葦為藝名，她的本名是「陳秀玫」。（圖／取材自孟庭葦微博）

眼尖網友也發現，在孟庭葦的新冠病毒疫苗同意書中，上頭的簽名不是孟庭葦，而是「陳秀玫」，原來，孟庭葦是藝名，陳秀玫才是本名。而孟庭葦打完疫苗後，網友則提醒她要多休息、補充水分、不要熬夜，孟庭葦也表示，她打疫苗「真的完全不痛」，還有粉絲歪樓「陳秀玫三個字好好看，我也想擁有」，孟庭葦則回應：「應該被收走了」。

其實，孟庭葦年初才無端被指臉部表情僵硬，傳言在網上越傳越兇，對此，孟庭葦則發文強調：「我的容貌源自親愛的父母親，這是今生他們賦予我最美好的DNA，生死不變」，孟庭葦也提到：「我很健康，沒有面部僵硬，更沒有做過任何整容手術」，表示自己一切如常優雅滴自然老化。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)