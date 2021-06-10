基隆市成功市場關閉，臨近的華三街市集仍持續營運，一早吸引許多民眾前來採購，市府為避免人潮聚集，今天早上7點派員在出入口設置管制站，禁止汽、機車進入，現場也有警員駐守，勸導、告發周邊違規流動攤販，並協助指揮交通。

成功市場陸續又有攤商確診，延長休市至6月23日零時，仁愛市場則於昨晚6點關閉，環保局一大早也前往進行大規模清消，市府因應防疫，只要有人潮聚集處，就會實施人流管制，其中距離成功市場不到200公尺的華三街市集，每天車水馬龍，雖販賣的商品沒有一般市場多元，但鄰近國宅，居住人口密集，因便利性，是附近民眾選擇採購的地點。

產業發展處長黃健峰表示，為避免華三街市集成為防疫破口，今早7點半在出入口設置管制站，車輛禁止進入，中午12點恢復通行，也要求攤商遵守「雙罩一套」、民眾依身份證尾數分流進出等措施。

市議員童子瑋進一步指出，華三街市集約200公尺長，總計30個攤位，是基隆、大台北地區收集貨物據點，加上街道寬敞，民眾大多騎乘汽、機車採購，近日端午節即將來臨，擔心造成人潮群聚，因此，封閉出入口開始實施管制，希望大家未來能先將車輛停在附近停車場，步行進入市集，建立更安全的採購環境。

因入口封閉，為避免交通堵塞、混亂，基隆市警察局第一分局忠二路派出所也派員到市集出入口，進行管制，每天早上6點到中午12點都會有員警駐守，加強取締市場周邊違規流動攤販及違規停車。

(中時 )