不接種疫苗就開罰？陳時中：不是不行但目前不宜 15:562021/06/11 中時新聞網 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳出有縣市強制要求醫護人員接種疫苗，陳時中表示，不是不行但目前不宜。（示意圖/本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期傳出有縣市強制要求醫護人員接種疫苗，甚至不接種就要開罰，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，傳染病有強度不同的措施，「不是說不行但目前不宜」，也僅要求列冊施打，呼籲醫護施打，但目前強度未到處分的情形。 直播國產疫苗EUA審查？陳時中：國際上沒人這樣做 被爆邀打特權疫苗？黃暐瀚回應了 #台灣 #新冠肺炎 #接種疫苗 #開罰 #強度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗之亂誰的錯？ 趙少康怒轟：陳時中無能 08:122021/06/11 政治 憑在職證明就能打疫苗？ 陳時中：清查中 14:242021/06/11 生活 國產疫苗中和抗體效價為何和AZ相比？ 陳時中：因國內現在只有打AZ 15:152021/06/11 生活 高端疫苗保護力夠？陳時中：與AZ血清抗體比對結果6月底出爐 15:202021/06/11 生活 國產疫苗面臨信心危機 陳時中：打疫苗這件事不強迫的 12:202021/06/11 政治 陳時中為何拒絕代工AZ 黃子哲懷疑護航國產疫苗 10:012021/06/11 政治 黃子哲》陳時中拒絕AZ代工生產的原因 09:042021/06/11 政治 林俊憲追問何時可解除三級 陳時中給答案 14:512021/06/11 政治 高端疫苗保護力惹議 專家曝1方法和AZ比 09:402021/06/11 生活 魔術師陳日昇接種13價疫苗 曝施打後身體狀況 11:092021/06/11 娛樂 王麗莎快評》陳時中還睡得著嗎 10:352021/06/11 快評 生活熱門新聞 桃園19個案 1人是京元電子人力仲介副總 確診足跡遍及多家超市 - 生活 贊同6／28後各縣分級警戒？柯文哲這樣說 - 生活 疫情壓不住 黑貓、宅配通、嘉里大榮針對5縣市低溫宅配再喊卡 - 生活 才PO文「確診者足跡跟我買菜路線差不多」 宜大女教授今睡夢中猝死 - 生活 史上首見「不想讓你返鄉」 國道今晚9點嚴控匝道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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