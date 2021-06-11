近期傳出有縣市強制要求醫護人員接種疫苗，甚至不接種就要開罰，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，傳染病有強度不同的措施，「不是說不行但目前不宜」，也僅要求列冊施打，呼籲醫護施打，但目前強度未到處分的情形。