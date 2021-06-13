32歲南韓性感饒舌歌手Jessi，直爽火辣的美式作風受到許多喜愛，平常大多以豔麗濃妝示人的她，近日難得曬出一系列淡妝美照，加上穿比基尼大秀D級好身材，有種性感又清純的風格，被粉絲大讚好美。

Jessi日前在IG曬出一系列照片，不同於平常舞台上的妖媚濃妝，罕見化上淡妝，看得出氣色很好，膚質也相當光滑，而她坐在浴缸裡，一下撩著頭髮，一下擺出撩人姿勢，尤其上身穿白色比基尼，下身搭配熱褲，不只傲人上圍吸睛，蠻腰和蜜桃臀也一覽無遺，加上古銅膚色，整個人散發運動陽光美，和平常強勢形象有反差，被網友大讚有另一種清純美。

Jessi個性直爽，大方坦承臉蛋、身材有動過刀。（圖／翻攝自IG）

Jessi總不吝於展現火辣身材，之前承認過胸部、眼睛和鼻子都有動過刀，並坦言從不想隱瞞整形之事，更說「做了就是要給別人看」，若看到有網友批她胸部太假、質疑她好身材是人工的之類負評，她也不在意，稱畢竟這年代沒動過手腳的人實在太少了。