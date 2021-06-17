台灣疫情爆發後，近幾日確診數終於降到200例以下，不少人關心6月28日是否能解封。婦產科名醫蘇怡寧表示，感謝所有台灣人民的犧牲及努力，但這2天有不少人開始喊要解封，認為台灣人真的很難搞，「太鬆散有人罵、太嚴格也有人要罵」，決策本來就不完美，呼籲疫情下多一點同理心。

蘇怡寧昨（16）日在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎碎念》針對疫情發表看法，表示謝謝所有台灣人民的犧牲及努力，疫情終於看到曙光了，拜託大家真的不能鬆懈，畢竟病毒不講人情，我們也沒有僥倖的空間。

蘇怡寧說，這兩天疫情好轉之後，有不少人嚷嚷著要趕快解封，否則人民快餓死了，若解封後疫情又急轉直下，「你要負責？」他直言，台灣人真的很難搞，太鬆散也有人罵、太嚴格也有人會說，自疫情肆虐以來，國外已有非常多類似的例子了。

蘇怡寧認為，從來就不存在完美的決策，只有當下最合理的決定，反正別人做到流血流汗，「你只會出一張嘴」，爛攤子也是他人在收，呼籲大家可以多一點同理心，沒有人是上帝，多一些體諒、少一些抱怨，「台灣繼續加油」。

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