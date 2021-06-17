新竹市繼97歲林姓阿公在14日上午接受首波AZ疫苗接種，15日晚間突然出現發燒不適症狀送醫急救，但仍於16日上午不治身亡之後，今天傳出另有一名83歲阿公同樣在14日施打疫苗，並早先於15日出現不適，送醫不治，死因尚待釐清。

市府表示，該案83歲長輩設籍東區，就市府了解該案在14日赴疫苗施打站接種，15日過世，相關原因尚待釐清。若家屬需要，市府也將協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。