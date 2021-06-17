新竹市第2例 83歲阿公14日接種疫苗隔日死亡 16:522021/06/17 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市今天傳出第2例疑似接種AZ疫苗死亡案例。83歲阿公同樣在14日施打疫苗，並早先於15日出現不適，送醫不治，死因尚待釐。（陳育賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市繼97歲林姓阿公在14日上午接受首波AZ疫苗接種，15日晚間突然出現發燒不適症狀送醫急救，但仍於16日上午不治身亡之後，今天傳出另有一名83歲阿公同樣在14日施打疫苗，並早先於15日出現不適，送醫不治，死因尚待釐清。 市府表示，該案83歲長輩設籍東區，就市府了解該案在14日赴疫苗施打站接種，15日過世，相關原因尚待釐清。若家屬需要，市府也將協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。 再傳死訊 中壢90歲老翁昨接種疫苗後返家昏倒不治 新北長照機構2長者接種後死亡 衛生局曝死前症狀 #疫苗 #竹市 #83歲 #接種 #過世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林2長者打疫苗後死亡 縣府釐清關聯性 16:042021/06/17 生活 台中4長者打疫苗後猝死全台最多 今增82歲翁接種2天後亡 14:592021/06/17 生活 單日新增本土確診＋167 施打AZ後 全台12長者猝死 04:102021/06/17 焦點要聞 老翁施打疫苗後無不適猝死 高雄接種站今施打人數驟降 12:232021/06/17 生活 日本大規模疫苗接種 17日起放寬到18歲以上民眾 15:482021/06/17 國際 澎湖再增3000劑疫苗 第七類可接種 04:102021/06/17 地方新聞 接種AZ猝逝累計通報11人 2例司法相驗結果出爐 14:182021/06/17 生活 台南90歲翁打疫苗隔天家中亡 檢方將擇期解剖釐清死因 13:022021/06/17 社會 《國際社會》18至59歲韓人 7月疫苗開打 15:582021/06/17 財經 日本逾2000萬人完成首劑疫苗接種 歷時約4月 15:492021/06/17 國際 八德2長者接種疫苗 1意識昏迷、1肢體無力急送醫 14:422021/06/17 生活 生活熱門新聞 桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 - 生活 周四起3天雨越來越大 下波鋒面這天報到 恐有致災豪雨 - 生活 新北增87例本土確診 侯友宜點名這4區要注意 - 生活 新北確診有望逐步清零？侯友宜揭2大時間關鍵指標 - 生活 桃園增14本土確診 足跡包含NOVA、市場、全聯、愛買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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