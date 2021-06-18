台東驚傳首起疫苗不良反應 1婦人送醫急救中 13:032021/06/18 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東關山慈濟醫院資料照。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東疑似傳出第一起接種疫苗不良反應個案，1名80歲婦人18日疑似無呼吸心跳、意識不清，家屬緊急打119送關山慈濟醫院，並向院方表示婦人15日曾經施打疫苗，目前仍在搶救中，是否與疫苗有關，仍有待進一步了解。 嘉義安養中心8旬婦打疫苗隔天猝死 檢方將相驗死因 蔡壁如爆打AZ疫苗副作用 仍建議孕婦及這些族群要施打 #台東 #急救 #婦人 #疫苗 #不良反應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 以色列MigVax開發新冠疫苗口服追加劑 臨床前試驗獲致成效 13:552021/06/18 健康 打疫苗前吃防血栓藥 醫師：不建議 04:102021/06/18 地方新聞 慢性病患接種疫苗 敏盛院長呼籲「勿停藥」 11:532021/06/18 生活 新興疫苗險 已收到住院理賠案 04:102021/06/18 財經焦點 AZ疫苗開打猝死頻傳！ 網路熱門關鍵字「長者、打完、死亡」 09:392021/06/18 生活 梅芳三聲無奈 嘆疫苗來得慢 04:102021/06/18 娛樂新聞 雲林再增2長者過世 皆在15日接種疫苗 已累積4人死亡 13:172021/06/18 生活 累積4例 北市今日再傳長者接種AZ後過世 市府證實了 10:472021/06/18 生活 高雄91歲翁送醫不治 家屬嗆見市長 04:102021/06/18 焦點要聞 老父怕猝死拒打疫苗 苦苓獻策網友一通電話秒收服 11:142021/06/18 娛樂 接種AZ後猝死頻傳 賴香伶要求疫苗受害救濟從寬認定 11:542021/06/18 政治 生活熱門新聞 打疫苗疑猝死累計35例 指揮中心：3種人暫緩接種 - 生活 全台變天時間曝 典型梅雨滯留鋒襲台 大量降雨連炸5天 - 生活 照片曝光！日月潭蓄水量瘋狂飆升破84％ 九蛙開始泡澡了 - 生活 今本土新增187例 21人死亡 陳時中說明 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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