台東疑似傳出第一起接種疫苗不良反應個案，1名80歲婦人18日疑似無呼吸心跳、意識不清，家屬緊急打119送關山慈濟醫院，並向院方表示婦人15日曾經施打疫苗，目前仍在搶救中，是否與疫苗有關，仍有待進一步了解。