苗栗縣18日新增26例的本土確診病例，其中22例為外籍移工，本籍4例。本籍4例中案13766男性居住後龍鎮，為案11485家戶接觸者確診；案13770、案13772、案13837為女性，居住頭份市，皆為案13618家戶接觸者確診。確診的本籍個案，皆為本縣確診個案匡列之接觸者，現收治於醫院及集中檢疫所。家戶接觸確診者已匡列接觸者16人，已疫調並安排採檢。

22例為外籍移工，分別為京元電子11例、智邦科技5例、京鼎電子1例、承鼎電子2例、超豐電子1例、力積電子1例、智晶光電1例，22例皆在6月初即隔離於集中檢疫所，採1人1室隔離10到14天，皆無公共活動史，對於社區及工廠不會再產生影響。

縣長徐耀昌第一時間指示衛生局立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排收治本縣醫院及集中檢疫所，足跡場所進行戶外清消，相關足跡公布在縣政府網站。徐耀昌呼籲鄉親，請待在家中，盡量別外出，避免跨縣市移動，落實防疫新生活，共同守護苗栗防疫安全。

目前苗栗縣累計547人確診，其中移工占448人，本土99人，皆為輕症或無症狀個案，目前零人死亡。

此外，苗栗縣為目前完成全國最多企業快篩，累計48家，共採檢18330人。17日前源科技快篩56人，全數陰性，鼎元光電快篩107人，全數陰性。18日中興、銅鑼工業區員工快篩，預計完成17家共628人。