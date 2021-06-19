今、明兩天台灣天氣走西南風路線，迎風面地區水氣較多，中南部有陣雨或雷雨。北、東晴朗炎熱，高溫上看38度。值得注意的是下周起滯留鋒面重返台灣，恐怕帶來「致災型降雨」，氣象專家彭啟明表示，下周二、三是對流發展最旺盛的兩天，「如果前兩波鋒面有被嚇到或已被淹到的朋友，務必要做些準備防範。」

這波鋒面不輸前兩波，可望再為全台帶來豐沛雨勢，但下太多也可能釀成災害。天氣風險總經理彭啟明提醒，下周一鋒面接近，周二起有強降雨機會，「要提防在海峽發展起來的對流系統」。

彭啟明指出，根據目前掌握的定量資料，雨量最大值可能上看200、300毫米，但是一天下完還是多日累積，需要再觀察；若為前者，恐怕導致災情發生。

「從大環境來看，這波西南風較強，南北風對峙在台灣上空的力道頗強。台灣每隔幾年都會來一兩次梅雨強降雨致災事件，民眾最好先做準備，尤其下周一的天氣預報要看清楚。」

今各地氣溫：北部25至37度、中部25至35度、南部25至34度、東部22至38度。鋒面接近後水氣漸增，大氣變得相對不穩定，北部、東部率先有雨，中南部雨勢逐日加大。