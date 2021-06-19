桃園市高齡接種19日放寬到79歲以上長者，但截至中午接種率僅54.6％，創高齡接種計畫開辦以來新低，市長鄭文燦不諱言接種人數減少約1成多，推測除了是疫苗不良事件影響，也與新一批莫德納疫苗將抵台有關，但強調桃園整體接種率仍會破7成。

鄭文燦表示，高齡接種計畫是為了保護長者，因為從過往確診個案分析，重症以長者居多，桃園採分齡施打，15日88歲以上施打率62.5％、16日84至87歲最高達79.4％、17日81至83歲也有72.2％，但19日上午僅5267人接種，接種率僅54.6％。

鄭文燦不諱言接種率大降1成多，認為和媒體報導疫苗不良事件影響，讓接種疫苗的長者和家人猶豫，另外莫德納疫苗即將抵台，也讓他們有所期待，希望等下一輪。

鄭文燦說，桃園79歲以上長者約有7.2萬人，雖然施打率下降，但4天下來應可累積破5萬人，施打率約68％，加上長照住民和洗腎病患，接種率仍破7成，強調每個長者都是要疼惜的對象，希望疫情期間長者保護力可以提升。

鄭文燦說，中央希望75歲以上長者都能施打，若新疫苗分配下來，市府也會訂出新的接種計畫，會立刻安排下一階段77至78歲年齡層施打，目前11家責任醫院也有保留數量，符合資格者仍可以預約施打。

鄭文燦也提到，桃園不在籍施打約服務4300名長者，讓戶籍在高屏、花東或離島的居民可以就近在桃園施打，避免跨縣市移動，他也向中央喊話，希望不在籍接種疫苗數要補給桃園。