針對社會大眾紛紛關心疫苗施打順序，市議員李中21日表示，今年的大學指考已確定延期到7月28日辦理，考生每30-50人在一間教室應考，也是另類的群聚；建議台中市教育局，指考防疫工作此刻應超前部署。7月中旬國中小教甄也是受理全國有意願投入教職者報名參加，相關人員的篩檢或疫苗施打也有其必要性。

李中建議，我們應對所有的考生進行PCR核酸檢測，最起碼也要做快篩檢測，確定都是陰性的才在同一班考試，如果屬於陽性的，也應該有他們的專屬考場，以維護考生權益。

李中指出，指考還有許多監考老師等試務人員，他們要接觸大量的學生並進行相關的試務工作，我們現在規劃疫苗施打順序時，應該也要思考，把這些試務人員納入優先施打序列。

因疫苗施打後，需要經過14天才能產生抗體形成防護力，7月28日的考試雖還有一個多月時間，但現在不做規劃，屆時佛腳沒有抱好，防疫工作發生漏洞，影響的將是今年參加指考考生的權益。

李中建議盧秀燕市長與楊振昇局長，趕快先將台中市的考場規劃預作準備，不論是學生、試場工作人員、監考老師都要有實質防疫避險規劃。並且把相關的準備工作，立刻反應給教育部，讓教育部能夠在全國，把今年的大學指考、教甄試務工作做好，別讓學生與流浪教師擔心害怕。