「綜藝天后」小S以麻辣談話風格、無厘頭作風，讓她穩坐綜藝天后寶座，個性親民的小S，也不吝嗇在網上分享生活日常，小S昨（21日）則曬出自拍照，大秀白嫩美肌，不過她卻透露：「肚子感覺像懷孕三個月」，引發網敲碗許老四報到，嚇得小S直說：「我跟我老公是清白的」。

小S（徐熙娣）昨分享自拍照，大秀水煮蛋美肌，保養有術的她，臉上零細紋、看不見毛孔，高顏值相當凍齡，不過小S卻直呼：「不要看我現在人模人樣，可是肚子感覺像懷孕三個月」。

小S發文吸引許瑋甯留言：「我現在看你漂亮」、陳漢典也大讚：「還是很漂亮啊～而且皮膚好好」，小S則直指自己肚子很大：「臉還可以，下面就...」，還引發網狂猜是否肚皮有喜「不會是許老四吧」，嚇得小S直呼：「我跟我老公是清白的」，小S也強調：「看到我腰那區，你會倒退」，不過她也提到預計在7月1日要開始減肥。

其實小S日前才幽默許願，希望能和指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞聊天，被網友狂虧，小S搞笑說：「希望羅一鈞副組長打給我是開玩笑的啦！但我隨時stand by」，粉絲還留言「雅鈞表示：...，找什麼一鈞啊？」小S則表示，老公許雅鈞也很欣賞羅一鈞，至於有人提醒小S「你還有雅鈞」，還釣出小S吐她心中真實排名：「雅鈞是我的最愛」，小S親民回應，更是逗樂一票網友。