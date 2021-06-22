中央公布孕婦納入公費COVID-19疫苗接種第6類實施對象後，嘉義市隨即宣布今22日起，孕婦可向嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院及東西區衛生所預約接種疫苗，莫德納、AZ可擇一接種。
嘉義市衛生局表示，中央流行疫情指揮中心說明為降低孕婦於孕期感染新冠肺炎風險、避免影響胎兒健康，將孕婦列為第6類公費疫苗接種對象，即日起開放接種，衛生局進一步提醒，孕婦接種時務必攜帶孕婦健康手冊，並與醫師詳細討論風險、接種效益，再由目前供應的疫苗種類擇一接種。
中央公布孕婦納入公費COVID-19疫苗接種第6類實施對象後，嘉義市隨即宣布今22日起，孕婦可向嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院及東西區衛生所預約接種疫苗，莫德納、AZ可擇一接種。
嘉義市衛生局表示，中央流行疫情指揮中心說明為降低孕婦於孕期感染新冠肺炎風險、避免影響胎兒健康，將孕婦列為第6類公費疫苗接種對象，即日起開放接種，衛生局進一步提醒，孕婦接種時務必攜帶孕婦健康手冊，並與醫師詳細討論風險、接種效益，再由目前供應的疫苗種類擇一接種。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。