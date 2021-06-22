嘉義市孕婦即日起可接種新冠肺炎疫苗。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央公布孕婦納入公費COVID-19疫苗接種第6類實施對象後，嘉義市隨即宣布今22日起，孕婦可向嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院及東西區衛生所預約接種疫苗，莫德納、AZ可擇一接種。

嘉義市衛生局表示，中央流行疫情指揮中心說明為降低孕婦於孕期感染新冠肺炎風險、避免影響胎兒健康，將孕婦列為第6類公費疫苗接種對象，即日起開放接種，衛生局進一步提醒，孕婦接種時務必攜帶孕婦健康手冊，並與醫師詳細討論風險、接種效益，再由目前供應的疫苗種類擇一接種。