中央流行疫情指揮中心今天統計接種AZ疫苗後死亡案件，昨天新增35例，16女19男，死亡年齡介於41~94歲之間，25人為75歲以上長者，接種後七天內發生、3例為50歲以下。35例當中，有9人住在機構、9人洗腎、22人有慢性病史，死亡個案主要仍是高齡與有慢性病史的人。

發言人莊人祥表示，目前有16例已經接受解剖，其中15個有心血管疾病，另一個是吸入食物窒息死亡。目前觀察死亡原因仍是高齡且有慢性病相關。

至於三例50歲以下個案，莊人祥表示，有1人為40多歲男性，患有思覺失調、缺鐵性貧血，施打疫苗2天後開始發燒，次日清晨，沒辦法叫醒，生命徵象無法測得，送院急診無效到院前死亡，PCR採檢陰性。家屬以同意進行解剖，等待司法相驗中。

另一例為40多歲男性，6/16日接種疫苗，個案患有小腦性麻痺，為護理之家的住民、長期臥床，接種疫苗後3天後清晨，無呼吸心跳，到院前死亡。

最後一例則是50多歲女性，6月16下午接種疫苗後就去上班，上完晚班後回家，在洗澡時暈厥，晚上11點半被送到醫院急診，進了開刀房發現是顱內動脈出血，開完刀後送外科加護病房，死因為顱內動脈瘤出血。