女星玉兔（鄭如吟）昔日是節目《我愛黑澀會》的固定班底美眉之一，外型可愛又會跳舞，至今擁有不少粉絲；玉兔過去曾在醫院工作，也有護理師執照，近期台灣疫情嚴峻，醫護人力吃緊，不久前台北市市長柯文哲還發布退休醫護徵招令，她馬上報名並接種疫苗，今（22）日她公開退職醫護的訊息內容，更喊話「隨時備戰」。

玉兔在幾個星期前主動報名支援醫護前線，在報名後馬上去接種疫苗，她也有在社群上分享打疫苗後，身體有出現不適和高燒不退的情況；當時玉兔除了分享身體狀況，也衷心感謝打完疫苗還強忍不適感繼續上班的醫護人員，甚至在水深火熱的密閉空間，和病毒對抗。

玉兔公開收到退職醫護的訊息，表示雖然暫無防疫任務，但她會隨時備戰。(圖/ 摘自玉兔IG)

而經過幾個星期的等待，玉兔今日傍晚在IG限時動態透露收到退職醫護的訊息，並大方公開內容，上面寫到「目前因疫情趨緩，暫無防疫任務，日後若有防疫任務再行通知，感謝您支持防疫任務」；對此玉兔看到疫情終於趨緩雖然感到萬幸，但她也積極地說，「大家對防疫依然不能鬆懈，我會隨時備戰」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922