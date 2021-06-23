知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）日前分享居家運動影片，傳授5分鐘消腫操，不過身穿黑色小背心入鏡的KIMIKO，卻被網留言湧入提醒她衣服下緣掉出一塊「黑黑的」，以為她的水餃墊掉出來，讓KIMIKO直喊冤：「天大的誤會啊」。

近期因疫情肆虐，許多民眾都宅在家抗疫，KIMIKO則推出5分鐘消腫操的居家運動影片，只見她身穿黑色削肩小背心和運動長褲入鏡，大方露纖細手臂和小蠻腰，不過當KIMIKO跟著節奏舞動時，衣服下緣卻被網揪出黑色物體，紛紛留言：「掉出來一塊黑黑的」、「這個多出來的一小部分是？」還以為KIMIKO的水餃墊掉出來。

KIMIKO澄清：「原來我跳到太熱把背心塞側邊做法...被大大誤會惹」，她也幽默直呼：「矮油～天大的誤會啊」。（圖／取材自KIMIKO 臉書）

不知情的KIMIKO收到網友提醒後一頭霧水，她直呼：「丈二金剛摸不著頭緒的我，反覆看了這個YT影片好幾遍」，KIMIKO這才趕緊澄清：「原來我跳到太熱把背心塞側邊做法...被大大誤會惹」，她也幽默直呼：「矮油～天大的誤會啊」。

KIMIKO公開真相後，吸引網友討論「哈哈...當下我也在思考那是什麼！？」、「我昨天還一直猜那是什麼」，讓KIMIKO直說是舞蹈老師的時髦塞，有粉絲則說：「我都在認真看動作..沒注意那個」、「我以為是衣服的原本設計」，KIMIKO笑說：「現在只能說是小心機了」，還有網友虧她「老師在某方面～也是大條神經的～」、「笑死，哪有人走光這麼可愛」，KIMOIKO則直呼：「這樣比較快樂」，還幽默自嘲幸好觀眾沒有走光。