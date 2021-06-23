長安醫院婦產科醫師魏沛秝建議若有月經不規則或不容易懷孕等異狀時，立即就醫檢查，才能及早接受治療。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

多囊性卵巢症候群(PCOS)是常見的婦科疾病，近期英國研究團隊發現，患有PCOS的女性染上新冠肺炎的風險，比非患者高出51％。婦產科醫師建議該族群儘速施打疫苗提高防護，且鼓勵這類患者透過運動與飲食控制，PCOS可以治癒。

茂盛醫院執行長李俊逸指出，頗具學術份量的「歐洲內分泌學雜誌(European Society of Endocrinology)」日前收錄刊載在2020年1月31日至7月22日，即英國爆發COVID-19疫情首波高峰期間，針對英國18歲以上女性所做的研究報告，結果顯示：PCOS的婦女染感COVID-19的風險比一般婦女高出51％；且其發病率為千分之18.1，一般婦女為千分之11.9，比一般婦女高出千分之6.2。

而長安醫院婦產科醫師魏沛秝表示，台灣PCOS盛行率大約是5-10％，如果不治療容易經期不順、甚至不孕，日後也是糖尿病和代謝症候群的高危險群，因此呼籲病患一定要控制體重才能改善症狀，並打疫苗做好防疫工作，來降低染疫風險。

李俊逸依其臨床經驗表示，PCOS多落在30至35歲的生育年齡層，佔比超過3成以上，是婦女不孕的原因之一！因PCOS的成因很複雜，主因為內分泌失調，即「胰島素阻抗（insulin resistance）」導致雄性素過高，讓卵子無法正常排出，而形成多囊性卵巢的情況；同時，患者因身體代謝較差，也容易變胖。

魏沛秝說，多囊性卵巢是一種賀爾蒙失調、卵巢不能正常排卵的病症，好發在生育年齡，如果月經不規則、或不正常出血，若未及時接受專業治療，長期會導致難以受孕，或子宮內膜癌、第二型糖尿病、心血管疾病等發生的機率也比一般人高。

魏沛秝表示，多囊性卵巢患者通常有肥胖的問題，因此治療最重要的一招就是控制體重，再來就是定期吃黃體素催經，或避孕藥來改善月經不順的狀況，同時也要在新陳代謝科治療內分泌以避免三高問題，如果有機會打新冠肺炎疫苗更應該接種。

李俊逸引述美國生育學會的建議，PCOS患者在年輕時要多加運動，並調整生活習慣，等到受孕年紀時，可先服用排卵藥來調整體質、改善排卵狀況，若成效不彰，再尋求不孕科醫師的協助。