多囊性卵巢症候群(PCOS)是常見的婦科疾病，近期英國研究團隊發現，患有PCOS的女性染上新冠肺炎的風險，比非患者高出51％。婦產科醫師建議該族群儘速施打疫苗提高防護，且鼓勵這類患者透過運動與飲食控制，PCOS可以治癒。
茂盛醫院執行長李俊逸指出，頗具學術份量的「歐洲內分泌學雜誌(European Society of Endocrinology)」日前收錄刊載在2020年1月31日至7月22日，即英國爆發COVID-19疫情首波高峰期間，針對英國18歲以上女性所做的研究報告，結果顯示：PCOS的婦女染感COVID-19的風險比一般婦女高出51％；且其發病率為千分之18.1，一般婦女為千分之11.9，比一般婦女高出千分之6.2。
而長安醫院婦產科醫師魏沛秝表示，台灣PCOS盛行率大約是5-10％，如果不治療容易經期不順、甚至不孕，日後也是糖尿病和代謝症候群的高危險群，因此呼籲病患一定要控制體重才能改善症狀，並打疫苗做好防疫工作，來降低染疫風險。
李俊逸依其臨床經驗表示，PCOS多落在30至35歲的生育年齡層，佔比超過3成以上，是婦女不孕的原因之一！因PCOS的成因很複雜，主因為內分泌失調，即「胰島素阻抗（insulin resistance）」導致雄性素過高，讓卵子無法正常排出，而形成多囊性卵巢的情況；同時，患者因身體代謝較差，也容易變胖。
魏沛秝說，多囊性卵巢是一種賀爾蒙失調、卵巢不能正常排卵的病症，好發在生育年齡，如果月經不規則、或不正常出血，若未及時接受專業治療，長期會導致難以受孕，或子宮內膜癌、第二型糖尿病、心血管疾病等發生的機率也比一般人高。
魏沛秝表示，多囊性卵巢患者通常有肥胖的問題，因此治療最重要的一招就是控制體重，再來就是定期吃黃體素催經，或避孕藥來改善月經不順的狀況，同時也要在新陳代謝科治療內分泌以避免三高問題，如果有機會打新冠肺炎疫苗更應該接種。
李俊逸引述美國生育學會的建議，PCOS患者在年輕時要多加運動，並調整生活習慣，等到受孕年紀時，可先服用排卵藥來調整體質、改善排卵狀況，若成效不彰，再尋求不孕科醫師的協助。
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