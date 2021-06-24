民眾關心台北市何時能恢復正常生活，市長柯文哲24日表示，看疫苗何時下來，以美國施打速度估算，美國再3個月就沒有地方可以接種，生產那麼多疫苗，不賣給台灣要賣給誰，所以至少要撐到9月。未來有多少疫苗完全沒有講，他認為蔡英文總統也不知道，「我猜有的縣市知道，我是屬於不知道的那組。」

柯文哲今接受電台電話連線訪問，他談到全世界已經打了25億劑疫苗，若有問題，在統計上都已經看出來，老年人打疫苗當然有危險，但因為80歲以上被感染的死亡率是20％，台灣統計約是14％，所以再怎樣打疫苗死亡率也沒那麼高，公衛跟醫療不太一樣，公衛立場是疫苗一定要打，如果身體覺得還好就打。

他指出，北市以網路預約施打疫苗，不能要求第一次就100分，修改程式後第3波就沒什麼抱怨，台灣一直不允許犯錯，結果沒有政治人物敢創新，每個變得保守，北市網路預約的速度、效率一定很省，其他縣市民政局光是發通知單就累死了。

柯文哲表示，網路預約讓民眾可以就近到診所接種，如果沒有這樣做，就必須集中到體育館，缺點包括群聚、花錢設置、交通問題，做為一個政府要勇於嘗試，有錯就馬上改進，現在網路預約很輕鬆，時間到了民眾就去打，北市1天大約可施打4萬劑，若超過4萬就要開設花博當接種站，可多1萬1000人。

他還抱怨，這次打疫苗最痛苦的是不知道疫苗什麼時候發下來、發放幾劑，「算了我都知道在搞什麼」，第一次被突襲，下午4時通知晚上疫苗要下來，搞到手忙腳亂，其他縣市1個月前發通知單，還設定在87歲。

柯文哲說，現在中央也沒有講多少劑量、何時下來，統統不知道，「我看小英也不知道，我猜有的縣市知道，我是屬於不知道的那組」，花博、小巨蛋、和平籃球館有排序，給多少就再擴充到多少，計畫寫好了，但不要浪費錢先設置場地，放在腦袋裡頭，他賭中央動作不夠快，每次進貨要花7至10天檢查，想不通為什麼要10天，花博3天就可設置完成，若真的要搞他，花博常辦展覽，計畫書已經寫好了，大概3天可完成設置，計畫書寫好擺在那裡，疫苗發下來後最慢2天開始施打。

至於北市何時能恢復正常生活，柯文哲認為，看疫苗何時下來，估計9月台灣會有疫苗，美國施打疫苗的速度1個月打6000萬，已經打掉3億多，再3個月沒有地方可以打，美國生產那麼多疫苗，不賣給台灣賣給誰？至少撐到9月。