【愛傳媒朱宗慶專欄】今年五月，臺灣本土疫情爆發延燒，其所帶來的衝擊史無前例、前所未有，各行各業都受之影響，而在表演藝術領域，受創程度更是歷史性的。況且，尚未從2020年的疫情中恢復元氣，就又面臨更為嚴峻的難關。

放眼望去，整個表演藝術圈，幾乎無一倖免。以我創辦的打擊樂團為例，第二季年度演出取消、原訂到美國的巡演確定無法成行，暑假的兒童音樂會、十月的下一季演出，因應疫情持續調整中；而教學系統，也仍在停課，一切都還是未定之數，令人有許多陌生與不確定。

平時，在光鮮亮麗的舞台呈現背後，藝術工作者為了一場演出所要付出的成本，已難以為外人道。此刻，許多演出團隊、藝術家受疫情衝擊而面臨到的困境，更只能說是「痛得說不出話來」。

身為一個打擊樂團的創辦人、領導人，團隊成立35年，對我來說，團隊夥伴就如同家人一般；而表演藝術工作，從來不是靠一個人單打獨鬥就能完成，而是需要一群夥伴、一整個生態系共同打拼才有機會促成。

因此，儘管樂團演出面臨停擺、教學系統已停課逾一個月，但我仍相信，愈是困難的時候，愈不能輕言放棄，就算艱辛，就只有選擇承擔吧！

我也堅信，許多人應跟我一樣，在最艱難的時候，仍選擇守住希望，相信疫情總會過去、「天總是攏會光」。

之所以選擇樂觀以對，並不是因為沒有意識到問題的嚴重性，也不是非常有信心可以度過難關，而是此時此刻，「不得不勇敢」是上天所給予的試煉，自有祂的安排。

這次疫情影響所及，從每個人的日常生活，到工作乃至國際交流的思維與模式，都帶來了根本性的大幅改變。因此，除了選擇樂觀、懷抱希望，下一步便是要正向、積極地去做改變，而不只是坐等疫情過去。

「病毒是不挑人的，時間是不等人的」，這次的疫情是全體人類共同面對的困難。在一面摸索、適應與學習的路上，蓄積動能的腳步必須加快，只要有目標、有方向，夢想不會迷航。

祈願疫情所面臨的困難與挑戰，未來將成為成長茁壯的養份，引領表演藝術走出更寬、更廣的路。屆時，我們約好在音樂廳、劇場再相見！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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