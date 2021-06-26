本土疫情不斷延燒，疫苗荒成重大危機。國民黨立委李德維表示，有一名30歲、不具黨公職與特殊職業別的年輕人問他：「我們什麼時候才能打到疫苗？」讓他相當遺憾，因為他真的不知道。李坦宜，年輕人的活動力與社交行為皆最活躍，若解封沒有疫苗的保護，後果難以預料。看到新加坡傲人的疫苗接種率，不禁感嘆台灣明明有錢，竟連想要打到疫苗都是奢求，呼籲政府速將順位前者所放棄的疫苗名額，讓年輕人遞補。

李德維25日在臉書撰文《想為年輕人說句話》，指自己昨天被一名30歲、不具黨公職與特殊職業別的年輕人問道：「我們什麼時候才能打到疫苗？」這個問題讓他相當遺憾，因為他真的不知道。誠然，年輕人的活動力最強、社交行為最活躍，若解封沒有疫苗的保護，後果將難以預料。

李德維表示，這件事讓他看到新加坡新聞時五味雜陳，一方面為新加坡人民高興，卻也為台灣百姓嘆息。因為同時擁有輝瑞BNT、莫德納疫苗可供自由選擇的新加坡，繼日前採購科興疫苗後，昨天又宣布早在今年1月，就已經與Novavax疫苗簽訂了預購協議，預計年底前就能引進。屆時，新加坡不僅有4種廠牌可任君挑選，而且mRNA、滅活、次蛋白，3種當今主要的疫苗技術也都湊齊了。

對此，李德維感嘆：「我們不是沒有錢，卻不願意多買，不是沒有買，卻始終沒有到貨，別說沒有選擇餘地，連想要打到疫苗都是奢求。」他呼籲政府，讓行政院政務委員唐鳳布建多時的疫苗預約系統趕快上線，並開放18歲以上全年齡民眾都能預約，若是有長輩們，或是順位較前者放棄疫苗，由相對年輕的民眾們遞補。