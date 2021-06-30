日管處呼籲解封後，民眾來日月潭遊玩，不要再亂丟垃圾，對日月潭造成汙染，也會影響日月潭生態，破壞湖光水色的景觀（摘自再發現。動感日月潭粉絲專頁／盧金足南投傳真）

工作人員撈出很多寶特瓶、飲料罐、玻璃瓶、帽子等垃圾。（日月潭國家風景區管理處提供／盧金足南投傳真）

日月潭已達滿水位，美景會一直在這裡，解封之後再來也不遲！（日月潭國家風景區管理處提供／盧金足南投傳真）

日月潭水位回升，碼頭垃圾跟著浮現，清出16噸廢棄物

幾波豪大雨後，日月潭水位終於回升，但周邊步道、碼頭的垃圾也跟著浮現，日月潭國家風景區管理處30日表示，趁水位下降，委由民間浮排船清除廢棄物，清出魚網、鐵桶及防撞輪胎等大型垃圾高達16噸，現在滿水位第二波垃圾清理，撈出許多浮筒、寶特瓶、保麗龍，預計花費兩周時間才能清理完畢。日月潭已達滿水位，美景會一直在這裡，呼籲遊客解封之後再來也不遲！

「水位回升後的日月潭終於變美了！」歷經3個多月的乾旱期，天降甘霖，30日水庫即時水情，昨日水量上升0.82％，有效蓄水量達12483.41萬立方公尺，達97.4％，日管處也趁水位上升展開潭面垃圾大清除行動。

日管處表示，為了維持日月潭優美的旅遊環境，管理處委由民間進行環境清理工作，一周來已清除許多浮筒、寶特瓶、保麗龍等垃圾，美麗的日月潭飄浮人為的廢棄物，讓這片美麗的容顏受影響。

潭底的垃圾五花八門，日管處說，今年4月委由民間業者以浮排船清理時，廢棄物包括鐵桶、輪胎、魚網，總共清出16噸的廢棄物，最近水位上升，垃圾浮出隨著水流擠靠在碼頭和步道，工作人員撈出很多寶特瓶、飲料罐、玻璃瓶、帽子等垃圾。

從上周開始清理，預計要花兩周時間撈上船，日管處呼籲解封後，民眾來日月潭遊玩，不要再亂丟垃圾，對日月潭造成汙染，也會影響日月潭生態，破壞湖光水色的景觀。

日管處表示，疫情爆發以來，日月潭商圈店家自主停業，部落成立社區防疫站，碼頭、步道、停車場、公廁全部封閉，連外地工作的人也都不返鄉，大家都很努力的防疫，呼籲民眾等解封後，再來日月潭踏青、遊湖，日月潭也把握時間，整理日月潭環境和軟硬體設施，以美景迎客。