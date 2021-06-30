大谷翔平本季展現無所不能的戰力，本來是美聯MVP頭號熱門，沒想到近日遭到超車，居然有人比大谷更熱門？這個人就是藍鳥內野手小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)。根據美國BetMGM的賠率，大谷翔平是1賠1.05，小葛瑞洛是1賠1。差距非常微小，不過小葛瑞洛的賠率還是比大谷更被看好一點。

開季之初，大谷的賠率為1賠11，隨著他在投打兩端的優異表現，各界的看好度直線上升，然而小葛瑞洛始終是不可輕忽的力量。小葛瑞洛是傳統MVP類型的球員，全壘打、打點、長打率這幾樣是衡量這類球員的重要指標，如果他們的WAR（勝利貢獻值）又很高，就容易被選為年度MVP。

雖然兩人的賠率幾乎完全一樣，賭客可不是這麼想的，他們一面倒的壓寶大谷，目前將近40%的注碼下在大谷獲選MVP，僅有9%的賭金下注給小葛瑞洛。除了他們兩人，其餘美聯球員的賠率都在1賠25以上，像是運動家一壘手歐森(Matt Olson)這樣的好表現，居然只有1賠50，連他們的車尾燈都看不到。

美媒《雅虎體育》指出，小葛瑞洛確實打得非常棒，但大谷是百年來首位二刀流選手，對所有球迷，包括美國棒球作家協會成員（擁有MVP投票權的）畢生都沒看過這種人。此外這些作家偏好參考WAR來排行，隨然天使隊戰績不佳，但大谷的WAR是大聯盟最高，目前以5.6遙遙領先小葛瑞洛的4.2。