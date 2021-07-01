新冠肺炎已爆發2年，如今仍肆虐全球，不僅民眾生命受到威脅，百業也收到衝擊，好萊塢、各地演藝圈，嚴重時都曾經完全停工，如今疫苗問世，電影圈也試著慢慢多少「趕進度」，香港賣座電影《掃毒》近日也趁機會開啟拍攝，有不少網友分享了現場側拍照，其中，赫見「四大天王」郭富城也在場，他也在社群分享了自己的電影造型，讓粉絲相當期待。

2013年推出的香港電影《掃毒》票房開紅盤，發展成了系列電影，上一集《掃毒2天地對決》，找來天王劉德華與古天樂合作，果然魅力無法擋，打破港片在大陸上映的票房紀錄，而原本希望趁著氣勢，趕緊推《掃毒3》，本預計2020年夏季就開拍，不料疫情攪局，延遲到今年才終於開拍，主演陣容除了古天樂、劉青雲外，還有天王郭富城加持。

郭富城被拍到現身《掃毒3》片場。(翻攝自微博)

據《香港01》報導，《掃毒3》劇組最近在大陸雲南的西雙版納開拍，原本預計要取景泰國，但因疫情關係，只好在西雙版納自己做出「泰國」，製作團隊為此下了不少工夫，此外，微博上也開始出現現場側拍照，主角郭富城畫著滿臉鬍子的老妝，身上也就簡單穿著「大叔吊嘎」，但完全藏不住鍛鍊有術的好身材，讓人不敢相信天王已經55歲了。

郭富城30日也分享了在片場的自拍照，穿著被民眾目擊到的那件「大叔吊嘎」，皮膚沒另外修飾，唇上與下巴的鬍子形狀也沒多整理，造型較為滄桑老態，但無損天王魅力，郭富城寫下：「在尋找另一電影角色。辛苦？值得。不忘初心，努力做到最好。電影掃毒3！」，讓人非常期待。