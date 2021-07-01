台灣平靜生活被新冠肺炎疫情打破，三級警戒一延再延，雖本土確診數下降，但感染源卻不斷出現，導致民眾日常生活變的不便與辛苦，更重要的，醫療量能吃緊，民間自動發起支援活動，其中，藝人賈永婕就與親人、演藝圈星友及商界朋友等，發起募捐「救命神器」的活動，讓許多人覺得感謝，沒想到凍齡女神方文琳卻因此被針對，遭問：「妳這麼有錢有閒怎麼不跟賈永婕一樣」，讓她傻眼，但勇猛直球回應酸言。

方文琳昨(30日)在臉書發文，表示想說些真心話，她用粉專跟粉絲、網友們搏感情，無論工作還是心情，都是大方分享，「也希望這裡別太走向商業化，所以我很少很少接業配文，甚至有的好物推薦是自己真心喜歡好用」，這些分享她都沒有收取費用。

方文琳也吐露，因為疫情的關係，很多商家都快撐不下去，有時候收到一些商品，要不就是朋友開的餐廳寄過來的，不然就是有緣收到，她會幫忙分享，讓防疫在家的人們可以有更多選擇，沒想到最近分享的冷凍食品會引發網友爭論，讓她覺得無奈，「每一個人都可以主宰自己，但不是把自己的方式用來框架別人！」。

她更透露，很多藝人這陣子都收到網友提問「賈永婕做了這些你做了什麼？」，她昨天也看到有人留言酸嗆：「妳這麼有錢有閒怎麼不跟賈永婕一樣？」，方文琳直言自己確實這段時間較沒工作比較有空閒，但這1年半就只有演出6場舞台劇的收入，原本今年排了滿滿的戲約，也因為疫情停擺甚至之後就無疾而終，「所以我不是很有錢，但每個人付出或者做善事的方式不同好嗎」，覺得說這些話的人，可能立意良善，但表達的方式很重要，「稍微疏忽就會讓人不舒服」希望在當今這個非常時期，「讓我們多點溫暖、少點酸言酸語」。