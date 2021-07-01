兩性專家名嘴黃越綏上月遭酸民嗆疑是住在萬華的新冠肺炎病例，還有人毒舌說：「希望她確診」，引來黃越綏反擊：「萬一如你所願而有個三長兩短，難道你就不怕我三更半夜找你索命嗎？」。昨(6/30)黃越綏突然發文宣布要住院，但是是因為肩背疼痛需要開刀，手術預計在今(1日)早上進行。

黃越綏昨發文報平安，透露自己特別在住院前發文是不希望大家為她擔心，幾個月前她就開始覺得雙肩痠痛，她正向表示：「心想都年過七十了才得到此症，也算是撿到便宜了」，就先吃止痛藥、貼藥布壓住病情，但右手好了換左手，她又認為年紀大了，一切沒什麼好意外。

黃越綏發文。（圖／翻攝自黃越綏臉書）

黃越綏進一步說，未料一個月前的左肩膀更痛了，連睡覺翻身都會突然被痛醒，她便跑去照X光、做核磁共振，才發現病因是左肩胛的旋轉肌肌腱斷裂，若不開刀，長期下去左手有可能萎縮，因疫情期間不想勞師動眾，便低調入院準備開刀。

稍後，黃越綏的助理再發文，分享黃越綏已經入院準備動手術，手術安排在今天早上，「原來老師的左肩狀況並非如老師文章所輕描淡寫，事實上老師是斷了2條左肩旋轉肌肌腱，手術時間要長達至少4個小時並需要全身麻醉，希望各位能在臉書上替黃老師集氣」，網友回應：「老師一定會沒事的」、「願黃老師手術一切都能順利，期望早日康復」、「一定沒問題的。黃老師是個大神佛都會保護的好人。老師一切平安順利。很快就會康復了」。

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