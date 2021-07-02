氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「太平洋高壓」籠罩，各地晴朗炎熱、午後山區偶有局部零星降雨的機率，北部、東部及東南部的最高溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明日至7日有「熱帶系統」由菲律賓東方海面向西通過菲律賓附近，但由於結構鬆散，呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽。美國模式亦有類似的模擬，但反而以通過巴士海峽的中心強度較強；顯示模式模擬的「不確定性」，需持續觀察。不過，兩模式皆模擬台灣附近因此盛行東南風，視其擕帶水氣之多寡，主導近一周的天氣變化。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，明天及4日兩天東南風帶來的水氣逐漸增多，熱力不穩定度因此提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，有擴及部分平地的機率；5日、6日東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後雷陣雨範圍擴大，東南方雲系移入東半部及屏東，亦有局部陣雨的機率；7日、8日東南方移入的雲系脫離，恢復高溫炎熱，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。