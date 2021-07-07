國內三級警戒後，強制外出一定要戴口罩，雖然造成許多不便，但也有人越戴越愛，一名女網友在網路上列出五個喜歡戴口罩的原因，像是防醜、防曬、不用擦口紅、可假裝不認識討厭的人等，引起網友共鳴，其中假裝不認識人、能擺臭臉是大家認為戴口罩的最大優點。

一名女網友在臉書「爆廢公社」發文，表示現在認真想想，真的越來越喜歡戴口罩，出門快速，大家都這樣嗎？並列出五大戴口罩的好處，不僅可以防疫，還可防曬、節省口紅、遇到不喜歡的人可以假裝不認識。

文一PO出後，她的觀點獲得廣大網友認同，「對啊！都不用化妝，節省化妝品開銷」、「吸菸的人也變少了」，其中網友最認同的是，帶著口罩可以大方擺臭臉，假裝不認識討厭的人，「節省上粉底的時間，還可以遮醜，以及臉上不悅的表情」、「今天才想說還好戴著口罩，神經病客人看不到我的擊敗臉」、「偷打哈欠不會被發現、不用一直保持微笑、擺臭臉不會被發現，讚」、「自從戴了口罩再也沒人說我是臭臉怪了」。

還有人表示，「從以前沒疫情時候出門就習慣戴口罩了，覺得超方便」、「還能防雙下巴」、但也有人說，「問題是我下巴長痘痘了」、「夏天戴口罩超悶熱」。