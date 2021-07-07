王傳一劇中即將向賴雅妍求婚。（三立提供）

王傳一劇中即將向賴雅妍求婚。（三立提供）

王傳一暢談疫情中拍戲甘苦。（三立提供）

王傳一暢談疫情中拍戲甘苦。（三立提供）

王傳一分享疫情中拍戲甘苦。（三立提供）

王傳一兩個月不見妻女非常想念。（三立提供）

王傳一因拍攝三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》，從五月上旬至今已經兩個月沒回新竹的家見妻女，自我禁足在台北的他每天睡公司，他今（7）日受訪時表示，雖然會跟老婆女兒視訊，但3歲的女兒因太久沒看到爸爸本尊，確實對他有點陌生感，視訊時常常「沒什麼誠意」表現出沒空、不太想理他的樣子故意跑開。該劇已進入即將收尾階段，他說，殺青後最想做的事當然就是回新竹的家陪伴家人，不過回去之前他一定會去做PCR篩檢或快篩，確定陰性、健康無虞再回家！

王傳一與賴雅妍劇中自從互相告白確認相愛關係後，經常放閃曬恩愛，更即將上演浪漫求婚橋段；不過戲外的他坦言自己是個性務實、不算浪漫的人，至今對另一半做過最浪漫的事就是求婚時，當時人在大陸拍戲的他，利用兩、三天空檔回台，一下飛機就跟經紀人約好先去買求婚鑽戒，趕回家裡、吃完飯後再把岳父岳母召集過來，跟他們說要聊一件很重要的事，然後當著他們的面前突然下跪跟太太求婚，「她有被我突如其來的舉動嚇到，感動到不能自已，因為她了解我不是會做這種事的人」。他笑說，當時因為要趕回去拍戲，又要隔一兩個月才能回來，所以想做讓對方沒料想到會做的事，「她應該有被我騙到！」

劇中除了是事業有成的帥氣霸總，不少網友及身邊演員都覺得王傳一也是「爸總」混合體，「我明明跟以前一樣的演法，沒特別展露爸爸的氣息，但雅妍覺得我一抱她、一摸她頭髮，她就好像變我女兒、覺得我很有父愛！演妹妹的程雅晨也是說我摟著她時讓她感覺好有父愛喔！可能為人父後做什麼事都帶有父親的影子吧！」

賴雅妍劇中與謝佳見是無話不談的閨蜜，被問是否能接受另一半有自己的男閨蜜，他說可以接受，反而覺得男生如果有女生閨蜜比較奇怪，因為他相信沒有一個女生可以接受老公有女生閨蜜，至於他老婆是有很多好姊妹，但也沒聽說過有男生的閨蜜。

疫情三級警戒期間仍持續拍戲，他說自己與劇組的防疫措施都做得非常完全，到哪都會消毒、隨身也都帶著酒精噴霧，除了演員化妝、拍攝時可以拿下口罩，其他工作人員一率不准拿下口罩，只要進到有群聚可能空間時，防疫都做得非常確實；他也僅會出入暫住的公司、三立攝影棚以及被戲稱是「三立影視中心」的埔心農場外景地，就連休息時也滿習慣待在三立棚內健身運動。他笑說已經把埔心都玩熟了，因為劇中已經去露營過三次、玩過三次漆彈，明明在同一地方，但編劇還是把劇情寫得好看、演員也不一樣。他感恩地說，在疫情之下還能在一個安全的地方持續拍戲，而且拍到快70集了，真的是件很幸運的事。

許多國人排隊等施打疫苗，他說爸爸是退休醫生，但還是有在看診，因此屬於第一類醫護人員，已經施打過疫苗，正在等著打第二劑，他自己則因七月底、八月初外景節目要開始錄影，屆時會接觸到不認識的人，所以如果有機會或可以自費接種一定會去施打。

該劇近期收視一如劇名，展開「逆襲」，收視屢創佳績，他對此感到很欣慰，認為疫情期間大家無法出門，每天除了新聞之外，相較於其他電視台可能是重播，能夠看到的原創、全新內容的電視節目就是八點檔了，觀眾每天會期待看到他們在劇中放閃、覺得開心，應該就是收視率慢慢好起來的主因，演員們每每在拍攝現場收到收視情報時也都很興奮，更有動力期待下一集劇本會寫什麼。

有腰傷舊疾的他劇中多次「公主抱」賴雅妍，但他說賴雅妍是很貼心的女主角，愈拍愈瘦，「我自己秤過她，從剛開始的公主抱到現在，她至少瘦了3、4公斤，好抱很多」，且賴雅妍擔心他腰又受傷，只要前一兩天知道會有公主抱的戲，就會進入絕食狀態，讓他抱起來相對輕鬆。賴雅妍日前曾說要演出少女感姿態讓她害羞得想切腹，王傳一則稱讚她演得很自然，工作職場上是霸氣總經理，但談戀愛時又能瞬間展現少女的羞澀、進入小女生的狀態，演技非常厲害也很到位。

被問殺青後是否有空生個第二胎？他說，一切看緣分，有就有也沒有排斥，沒限制什麼時候想生第二胎，順其自然就好，女兒因為才3歲，還不會表達想要弟弟或妹妹。 至於是否會補辦婚禮，他也說沒有這打算，畢竟之前都有在雙方親友祝福下一起聚會過，應該OK了。