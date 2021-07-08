「這個需要去給醫生看嗎？」一名女大生透露，肚皮上長期下來都有一條橫的直線，無論她怎麼找爬文，都找不到解答，便將其拍下來PO上網詢問網友，沒想到竟釣出大票有相同情況的網友，不少人祭出解答，「是因為長期駝背造成」，透過運動、注意坐站姿，就可以有效改善。

該名女大生日前於論壇《Dcard》發文表示，透過鏡子反射發現位於肚臍上方的位置，肚皮上有一條橫的直線，「不知道為什麼會一直會有這一條直線」，令她感到十分困惑，上網爬了許多文章，但資料都顯示大多數於肚皮上的線條都是直的，苦於找不到答案，便將其PO上網詢問「這是正常的嗎？這個需要去給醫生看嗎？」

貼文曝光後，意外釣出大票網友留言分享，「我也有欸，而且摺線很深，我都叫它肥宅線」、「我有兩條」、「我男友也有，我一直以為是他偷穿內衣的勒痕」、「別說了，我有兩條」、「我也有，還三條」等。

留言中也有人解答，肚皮上會出現該條線代表平時有駝背的習慣，不少人因此稱它為「駝背線」，與胖瘦沒有關聯，不少網友也分享改善方式，「之前也有那兩條線，把背肌練起來之後就沒了」、「以前駝背的時候有那條線，長大後都會注意自己姿勢挺直，就改善了」、「駝背加上脂肪，長期下來壓出來，你要改善駝背及運動減脂」等。