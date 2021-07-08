台灣目前已開打莫德納與AZ疫苗，先前中央流行疫情指揮中心分享，接種這2款疫苗最常見的副作用皆是「接種部位疼痛」，那麼到底該怎麼做才能有效緩解這個副作用？胸腔暨重症醫師黃軒發文表示，民眾打完疫苗後，可嘗試在注射同手臂的虎口處，進行穴道按壓；另外護理人員接種疫苗的過程中，可採用「手指頭加壓注射」或「海弗節奏肌肉注射」技術，可有效降低注射時疼痛。

黃軒昨在臉書發文表示，打疫苗常見的副作用為「注射部位疼痛」，因此許多接種疫苗者好奇，到底該如何減少這樣的疼痛呢？如果民眾打完疫苗，出現注射部位疼痛，可以嘗試在打疫苗的那隻手臂的虎口處，進行穴道按壓，有研究發現這樣可有效減緩打疫苗後的持續疼痛。

黃軒也引述相關研究指出，五月份國際期刊整理過去29份研究報告，發現肌肉注射技術共13種，他簡單介紹其中幾種，並將其分為「可有效降低注射時疼痛的技術」和「無明顯降低肌肉疼痛的注射技術」這兩大類別。

黃軒透露，可以有效降低注射時疼痛的技術有2個，分別是用「手指頭加壓注射」以及「海弗節奏肌肉注射技術」。此外，也有一些注射技術是無法降低接種部位疼痛，像是「Z軌道技術」、「冷針技術」和「ShotBlocker塑料止痛片」。

【本文獲黃軒醫師授權】