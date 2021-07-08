【旅奇傳媒/記者-王政】香港迪士尼樂園度假區 15週年歡樂慶祝不斷，即日起於「奇妙夢想城堡」的大舞台上，再為賓客帶來驚喜，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭宣布《迪士尼尋夢奇緣》隆重登場時表示，感謝香港迪士尼樂園來自本地及世界各地的創作團隊及表演者，為夢想全力以赴，打造出《迪士尼尋夢奇緣》這個啟發夢想的戶外音樂派對。

在這個充滿活力的夏日，《迪士尼尋夢奇緣》為多首耳熟能詳的迪士尼歌曲換上全新面貌，注入更強動感，穿梭以夢想為題的小故事，與賓客一起開派對！

全場20分鐘的《迪士尼尋夢奇緣》，將樂園變成戶外音樂派對。歌手們現場演唱共9首音樂風格截然不同的歌曲。揭開表演序幕的全新原創主題曲「Follow Your Dreams」，旋律歡快，節拍強勁，鼓勵懷抱不同夢想的賓客要勇敢追夢。而多首迪士尼經典樂章及近年新作亦注入不同的曲風，有 K-pop、電子音樂、搖滾風格等元素，讓你仿如置身演唱會的歡樂氣氛當中。

▲香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（中）宣布《迪士尼尋夢奇緣》隆重登場。 圖：香港迪士尼樂園／提供

其中電影《玩轉極樂園》的米哥（Miguel）會在「抓緊當下」（Seize the Moment Suite） 一幕現身。2首電影中受歡迎的歌曲，在歌手現場演繹下來一個大變身！第一首是糅合了拉丁及流行舞曲的「The World Es Mi Familia」，注入更多EDM電子音樂以及加強敲擊樂節奏。另一首是奧斯卡得獎原創歌曲的「Remember Me」，提醒我們要珍惜在挑戰重重的追夢旅途中，陪伴及鼓勵我們的人。

「奇妙慶典」（Celebration Suite）一幕，電影《動物方程式》的歌曲「Try Everything」經過重新編製，以混合Hip Hop、爵士、搖滾及EDM 電子音樂多種不同音樂類型的K-pop 風格呈現，就像邀請賓客們一起跳舞，令人不知不覺投入派對中。

《迪士尼尋夢奇緣》會有米奇老鼠與好友包括米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、高飛現身，向所有賓客分享夢想的重要，多位迪士尼故事主角更逐一出場，為演出帶來驚喜。

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