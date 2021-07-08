疫苗開放85歲以上長者施打後，接連發生猝逝事件。一名女大生表示，近日陪奶奶去接種疫苗，爺爺得知後不斷阻止，甚至連午睡都睡不著，女大生從父親口中得知，爺爺因害怕奶奶打疫苗也會猝死，令她聽完感慨地說「在疫情危險時期，我們真的都好怕失去身邊的家人。」

女大生昨（7）日於論壇《Dcard》發文表示，昨陪同奶奶赴診所施打新冠疫苗，出門前在客廳遇到爺爺，爺爺好奇地問「你們要去哪裡？」她回說「要陪奶奶去打疫苗」，只見爺爺表情失望僅說了一句「喔」，奇怪的態度令她一頭霧水。

在診所候診間休息時，奶奶緩緩向她說，前天晚上爺爺得知奶奶要打疫苗時，不斷苦求不要打疫苗，也不允許出門，奶奶當下認為爺爺管很多，爺爺眼看無法說服，只好妥協，並語帶哽咽說「好啦！好啦！妳去，不然妳又說管很多。」奶奶也透露爺爺平日有睡午覺的習慣，但打疫苗當天卻為此輾轉難眠。

從診所返家後，女大生從父親口中得知，因為新聞不斷播報長者打疫苗猝死，令爺爺很擔憂，害怕就此失去奶奶，她聽完十分感慨，雖然覺得爺爺的舉動很可愛，但在疫情籠罩下，「我們真的都好害怕失去身邊的人」，沒什麼比家人健康更重要了，她呼籲大家，不論是疫情發展如何，都要好好保護自己、保護他人，並珍惜身邊的人。

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