5年婚姻告終！江宏傑宣布離婚「共同監護孩子」 福原愛首發聲致歉 陸網友祝賀

日本桌球甜心福原愛也被日人稱為「國民女兒」和台灣退役桌球選手江宏傑結束了近5年婚姻，而「國民女兒」福原愛因不倫事件在日本人氣受到影響，近日日媒以名人外遇為題進行調查，福原愛因前一波不倫事件而奪冠，而她之前針對不倫發聲明否認，但理由似乎不被日本人所接受。

福原愛今年2月被日媒直擊與外型高大帥氣的「橫濱大谷翔平」親密出遊兼過夜，這一系列照片重創福原愛形象，雖然她極力否認外遇，最終不僅事業受到打擊，連與江宏傑婚姻也回不去，在昨(8)日雙方聲明離婚；而日本週刊《女性自身》在6月30日至7月2日以回顧上半年「名人外遇不原諒為題進行調查」，結果福原愛是得票最多的名人。而這調查結果仍是出乎意料，因「國民女兒」票數占比達31%是壓倒性勝利。

而福原愛奪冠的原因，日本人認為「在台灣生下孩子，卻回去日本約會，這方式很不好」、「從小就喜歡和支持福原愛，但覺得被出賣了」。福原愛似乎沒想到自己的行為粉絲無法接受，而此調查中分別位居2~5名得票占比的是「有村昆17%」、「熊田曜子 17%」、「Kobukuro Shunsuke Kuroda(黑田俊介)11%」、「Shikan VIII(中村橋之助)6%」，福原愛票數占比是遙遙領先。

福原愛不倫後離婚形象重創，原要負責日本奧運體育賽事的解說工作，但目前的行程安排仍是空白，也被傳出若能在東奧開打前迅速切割完，在有限的時間裡，讓福原愛負評的印象淡化，或許仍有辦法挽救她的事業。