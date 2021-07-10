台灣昨本土確診數回升到30多例，不免讓人擔心是否疫情未歇？對此，毒理教授招名威表示，確診數上下浮動屬不穩定的狀態，若貿然解封出現破口，台灣恐無退路。許多人用歐美的例子來看，但他認為這些國家解封的前提是疫苗充足、施打率高，因此開放是可攻可守的策略，即便有破口也不會大爆發。

招名威昨在臉書發文表示，9日的本土確診數又回到30例以上，雖然Rt值小於1，但若沒連續幾天出現像8日20例以下的案例數，談微解封真的太早了。我們的終極目標應是「疫情盡快退燒，遠離我們」，但現在確診數仍上下浮動，是不確定的狀態，該如何才能確保不再爆發？

招名威指出，現在真的不能鬆懈，解封若出現破口，病毒的傳播速度很快，「就怕一個萬一，誰能保證我們還可以在7週內穩定疫情？」

招名威表示，許多人以歐美為例，指出那些國家為了生計不顧一切開放，但前提是他們的疫苗充足，開放的策略屬於可攻可守的狀況，解封前的疫苗覆蓋率破五成，即便出現破口，也不至於會大爆發，但每天仍有數以千計的人確診。

招名威也說，反觀台灣，即便很努力打疫苗，但目前的覆蓋率也不過12％而已，「解封後萬一爆發的話，我們是完全沒有退路可言。」他可以理解再不開放，可能許多人要面臨餓死的窘境，但很多場域都是密閉空間又不寬敞，除非嚴格規劃「每個人與人之間的社交面積是2.25平方公尺」。不過，又有多少人會落實呢？因此餐廳不該開放內用、游泳池也不能開。

招名威感嘆地說，真的不該為一些不理智的聲音，就罔顧防疫專業，目前的台灣真的不適合大解封。「台灣防疫做的好是事實，但疫苗覆蓋率低也是事實，在此之前我建議保守一點，我們才能樂觀期盼疫情完整退燒的未來。」