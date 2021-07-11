有鑑於國內疫情趨緩，不少人都盼著社區能清零，早日恢復以往的生活。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，台灣社區清零難度很高、機率極低，未來必須學習與病毒共存，即便解封或降級後，仍會有零星不明感染源的病例出現，「大火撲滅後，剩下來的星星之火反而更難處理。」

謝宗學昨（10）日晚間於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》分析，7月8日至7月10日，新增的本土個案分別為18、32及31例，扣除居家檢疫隔離人數，對社區有風險的確診數則為12、19及12例，接連3天人數維持在10至20人上下，整體疫情趨勢的確是趨緩，且進入尾聲狀態，「重點是尾聲會持續多久？」

謝宗學預測，最可能解除三級警戒的時間落在7月26日，因為台北市北農及屏東Delta變異株群聚案都在控制中。話鋒一轉，謝宗學也針對近日吵得沸沸揚揚的「微解封」指引，發表自身看法，他認為，目前的指引辦法是向經濟、民生妥協過度時期的作法，兩難之中盡量取得的平衡。

謝宗學以討論聲浪最大的安親班及幼兒園表示，「事情應該一件件看，不要牽扯電影院、健身房或9人小型旅遊等爭議」，就以單一事件看，安親班及幼兒園解封真的適合嗎？在空間狹小、兒童群聚、戴口罩可能不確實的環境中，「我個人是不敢在目前的時空背景下，將孩子送到那樣的環境待整天」。

謝宗學接著說，雖然有些無後援的雙薪家長已到崩潰邊緣，但換個角度想，幼童若在學校染疫，居家隔離所耗費的時間成本，和其他同住家人染疫的風險，絕對遠超過三級警戒再延長2周。

謝宗學直言，雖然很希望台灣可以清零一段時間，但難度很高、機率極低，未來必須學習和病毒共存，即便解封或降級，不時還會有零星不明感染源病例出現，甚至變成生活常態，「大火撲滅後，剩下來的星星之火反而更難處理」，呼籲大家隨時做好個人衛生防護，待可以接種疫苗時，就去施打，提供群體免疫程度後，「我們才能逐漸回到正常生活。」

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