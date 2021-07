歌手范瑋琪(范范)去年因疫情期間口罩進出口問題,鬧出失言風波,雖事後道歉但仍難平輿論與眾怒,她因此從螢光幕前消失了近1年左右,直到近日因跟老公陳建州響應賈永婕募捐「救命神器」,才讓批評聲浪稍微緩和,范范也較積極透過社群跟眾人分享生活,昨(11日)分享了一段語錄,勉勵年輕時幹的蠢事會成為回憶,不料被網友狠吐槽。

日前因響應星友賈永婕捐贈救命神器給各大醫院而登上版面的藝人范瑋琪,不少網友到她的臉書版面留言,表示之前曾在口罩風波時批評她,但如今有所改觀,范瑋琪的「洗白之路」因此有所進展,而她也受徐若瑄邀約跟她一起直播,聊起近況,表示失言風波讓她工作全面停擺,但她也因此有機會回到校園,成為攻讀時尚相關的EMBA學生,目前正在寫論文衝刺畢業的階段。

范瑋琪因疫情重傷形象,也因疫情回歸眾人視線,如今范瑋琪也較頻繁更新社群,分享生活點滴與心情,昨天(7/10)她有感而發,在臉書貼出一則語錄「If you don’t do stupid things while you’re young you’ll have nothing to laugh about when you’re old」,意即勸人年輕時多嘗試,犯錯無妨,做出來的那些蠢事,將來變老時,回味起來才會笑,范瑋琪問眾人對此怎麼看?也祝大家周末愉快。

而貼文po出後,許多人覺得很有感觸,包含知名作家劉軒,但也有不少人想起了她的失言爭議,吐槽「還嫌自己做得不夠多嗎」、「妳應該會笑得很開心」、「那妳老的時候應該快笑死」。