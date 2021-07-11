台灣升至三級警戒後，全國大專院校，包括幼兒園在內，皆停課無法到校，6月正逢畢業季，許多學校改採線上畢業典禮。近日一名網友分享一段影片表示，幼兒園將娃娃車頭放置大型背板，當作舞台背景，至畢業學生家裡，頒發畢業證書，並播放畢業歌給予祝福，

原PO昨（10）日於臉書社團《爆料公社二館》表示，於住家陽台往下看時，發現一台幼兒園娃娃車，車頭前方2名教職員扶著一個大型看板，另1名教師手裡則是拿著大聲公，邊念著學生名字，並頒布畢業證書。

除此之外，車上還播放畢業用的音樂當配樂，畢業學生站在娃娃車頭看板前拍照，在配樂及鄰居的祝福下畢業，原PO透露，幼兒園因疫情下無法如期舉行畢業典禮，只好開車一家一家地到府舉行臨時畢業典禮。

短短1分11秒的影片曝光，引發網友熱烈討論，「很少看到那麼有心的幼兒園」、「幼兒園巡迴，覺得用心」、「好感動，有愛心才會給孩子一個完美的回憶」、「幫小孩留住美好回憶，很棒」、「不知道為什麼眼眶紅紅的」等，但也有人認為這根本是疫情下的「社會悲歌」。

翻攝自爆料公社二館

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