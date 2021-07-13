藝人蔡瑞雪擁有「北一女神」的風號，曾參加過綜藝節目《大學生了沒》初戀系美少女單元，因甜美與優雅的氣質，受到許多觀眾朋友的喜愛。最近她在個人社群分享日常生活，看到新聞有人打完疫苗後，手臂變成萬磁王，這也讓她也想要嘗試，結果令她十分地震驚。

昨（12日）在個人限時動態分享生活趣事，她穿著灰色的上衣，曬出纖細的手臂，對著鏡頭拿起一支鐵湯匙，試著讓湯匙接觸手臂的皮膚，慢慢將手離開剛握住的湯匙，結果整支湯匙吸住在手臂上。她表示：「看著新聞上出現的萬磁們，我也想測試自己的超能力，原來我也是成員之一。」

蔡瑞雪非常開心，自己的手臂能夠吸住湯匙。（圖/蔡瑞雪IG)

蔡瑞雪生活相當豐富，除了平常熱愛戶外運動，也喜歡煮飯料理，日前在臉書分享一支影片：「疫情讓我們待在家就能當英雄，於是乎瑞雪小廚房開張啦！因為不能出遊，所以我來帶你們到印度吃咖喱囉！一起來製作最簡單的印度咖喱，真的好好吃！配上柴犬模型，讓料理變得好幸福。」

喜愛蔡瑞雪的網友們回應：「看我們的雪兒多麼的賢慧」、「那麼可愛會捨不得吃」、「好可愛的飯糰，真的是瑞雪做的嗎？」、「多想品嚐女神做的便當！」、「蔚藍色的大海，還有美麗的瑞雪正妹！」

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