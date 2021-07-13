韓劇《結過一次了》近日在八大戲劇台熱播中，12日晚播出女主角李珉廷替「前夫」李相燁解決醫療糾紛，2人始終深愛彼此的濃烈情感更加堅定，收視率也跟著大爆發，根據AGB尼爾森公布12日最新收視，4歲以上平均收視0.68，全台韓劇收視冠軍。李珉廷與李相燁決定復合的進展，將成為今晚劇情的精采焦點，2人重新釋出機會，再度從男女朋友做起，讓觀眾及粉絲們期待看到小倆口的甜蜜放閃互動。

劇中李珉廷與李相燁的CP組合，曾讓網友感觸深切，寫道「他們的婚姻生活簡直就是我理想中的樣子，在平凡瑣碎的日子裡雖說有時也會有摩擦，但也總互相包容，相互體貼，互相尊重，更會關心倍至，陪你哭陪你笑，實乃夫妻典範啊」，戲外李相燁也曾提及，和李珉廷拍戲工作期間，看到對方看著老公李秉憲拍兒子的影片，而不自覺地露出微笑，那畫面讓他一度產生想結婚的念頭，對婚姻生活帶來憧憬。

現實生活中與李炳憲結婚8年的李珉廷，日前在IG曬出寶貝兒子的放閃貼文，上面以稚氣的字跡寫著「媽媽我愛妳，我好開心『珉廷』是我的媽媽」。對此李珉廷解釋，「我常常說『我好開心我們俊厚是我的兒子』，他就把我的這句話抄進去」，意指6歲兒還不清楚要換成「媽媽」敬語，就直呼她的名字，但童言童語無傷大雅，吸引超過4萬多人按讚，回應熱烈。