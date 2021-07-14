「雞排妹」鄭家純捲入小三疑雲，遭週刊直擊與出手闊綽的保時捷男摸臀又進飯店，還遭對方未婚妻控訴介入感情，造成兩人今年9月的婚約破局。對此雞排妹亦強硬回擊不是第三者，保時捷男亦向媒體澄清兩人關係清白，自己身體不好，不可能與雞排妹發生關係。此時網路又流出一張雞排妹在臉書私人社團的對話截圖，或許可以解釋她與保時捷男到底是什麼關係。

追求者眾的雞排妹不僅爆出有保時捷男新歡，還疑似捲入小三風波，遭對方未婚妻控訴因為她的介入，導致兩人婚約破局。不過雞排妹也喊冤，她根本不知道對方有未婚妻，「我跟他4-5年前認識時，瞭解彼此後就有共識，不適合用世俗認定的男女朋友關係來珍惜對方」更坦承保時捷男的確會叫她老婆。

雞排妹臉書私人社團對話被流出。(取自臉書)

雞排妹稱保時捷男與女友沒訂婚過。(取自臉書)

不過就在保時捷男向媒體澄清與雞排妹雖然曾經交往過，但目前只是單純朋友關係，而且他身體不好，與雞排妹根本不可能在飯店發生關係後，一張雞排妹在私人臉書社團的對話又被流出。

截圖中雞排妹向關心她的粉絲強調，沒有遇人不淑，也親自坦白了她與保時捷男的關係「但對方也不是男友」、「認識很多年了，沒有想在一起」，令大批網友看了驚呆，紛紛留言「介於在一起跟不在一起之間」、「在一起多年不是男友就是炮友啊」。雞排妹不滿被控是小三，稍早更在臉書留言放話，她不只會告週刊，也會改變從不告酸民的決定，敬告酸民現在刪留言還來的及。