台中市設有服務站者共169處據點，均已設置「COVID-19疫苗意願及預約接種登記服務櫃檯」，保障數位弱勢族群的權益。（台中市政府提供）

「盧市長、盧市長，我不會上網預約疫苗登記該怎麼辦？」台中市政府指出，因應中央宣布即日起「COVID-19公費疫苗預約平台」上線，市府於新市政及陽明兩大服務中心成立專人服務櫃。另於其他地區設有服務站者有169處據點，均已設置「COVID-19疫苗意願及預約接種登記服務櫃檯」，保障數位弱勢族群的權益，讓市民預約疫苗登記免煩惱。

市長盧秀燕表示，為提升登記疫苗施打意願，中市府特地結合多處服務據點(區公所、衛生所、戶政事務所、地方稅務局、地政事務所、北區長青服務中心、部分漁、農會、台中市老人福利服務中心1樓、台中市兒童福利服務中心等)提供諮詢及操作服務。

因考量世代差異，彌平使用者數位能力上的落差，長輩或不熟悉預約平台操作者，設有疫苗意願登記服務櫃檯的機關，即有專人可以提供諮詢並協助預約平台操作，歡迎有需求民眾就近前往利用，提醒民眾攜帶健保卡進行預約登記，或由家屬代為預約。

研考會主委吳皇昇說，中市府兩大服務中心於疫情期間仍秉持著服務不間斷，並率先成立「COVID-19疫苗意願及預約接種登記服務櫃檯」，民眾填寫疫苗意願登記後，櫃台會提供貼心服務單，讓符合預約資個的民眾收到簡訊時，可以進行後續疫苗預約動作，以備完善的資訊讓民眾免去煩惱。

市府強調，凡符合條件且有意願的民眾，歡迎儘速上線登記，有效率地提升疫苗施打覆蓋率，為全民防疫共同努力。