卞慶華擔任品牌大使。（品牌提供）

新生代演員卞慶華在防疫期間不忘學習新技能，透過攝影將自家頂樓瞭望的城市風光一一紀錄，他透露自己酷愛騎自行車，1周至少要騎2到3次，每次80公里起跳。

他從早上6點出發至近中午才返家，環繞大台北地區，將美景盡收眼裡。最推薦位於金瓜石與雙溪交界處的「空靈秘境」不厭亭，尤其秋季有芒花，一片雪白芒草，讓他每次騎經都會停留片刻，飽覽美景。

他在疫情期間亦擔任泰國知名海苔品牌的品牌大使，這是他第一次接到國際品牌大使任務。該品牌之前代言人是韓團GOT7、與2pm的尼坤以及EXO世勛都是大咖人物。

為何會選中卞慶華擔任品牌大使？原因是他2年多前因戲劇到泰國舉辦見面會，吸引近千人參與，高人氣與陽光精壯熱血形象，與品牌想要傳遞的「喀滋喀滋」口感不謀而合，因而雀屏中選。

談到與泰國的緣分，卞慶華曝疫情爆發前，平均每年至少都會去一次泰國，並到著名的白龍王廟參拜，他原先一度對於星途心灰意冷，當時被告誡要有耐心、沉得住氣，沒想到參拜完沒幾個月，就接到讓他打開知名度的BL戲劇《圈套》。

他回憶起2年前到泰國參與戲劇粉絲見面會，「有超過200位泰國粉絲接機，粉絲準備好花圈給我們帶上，並替我們祈福，這是泰國追星文化的特色之一」。他說，當時見面會有近千人參與，直至今日還記憶猶新，也不忘地前往白龍王廟還願，希望演藝事業能更上層樓。