中央宣布醫護人員、機組人員及孕婦3類對象，間隔28天可接種第2劑莫德納疫苗。有民眾投訴，新北市新泰醫院官網出現2名孕婦在未滿28天的狀況下，7月16日被安排施打疫苗第2劑；院方說明，2名孕婦具有醫護背景，屬於疫情第一波施打對象，院方嚴格把關，從未有未依規定情形。

新莊區新泰醫院15日於網站公布16日預約名單，有2名孕婦今（16）日接種第2劑被民眾質疑，新北市6月23日起才開放孕婦預約接種，2名孕婦明顯不符規定，懷疑院方為有違法情事。

新泰醫院說明，2名孕婦都具有醫護人員背景，屬於中央公布的第一類疫苗施打對象，院方也指出，由於目前很多民眾都想施打疫苗，很多民眾還沒到第2劑時間就搶先登記，才會造成種種紛爭。

新泰醫院表示，施打疫苗以來，院方派出多名人力，加強審核機制，並且增加涼風扇、帳篷，提供民眾舒適施打環境，院方均依規定，從未出現過民眾違規打針的情形。