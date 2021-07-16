科技部竹科管理局今天第4次送審「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫環境影響說明書」，會中針對環委關心的地震引發災害指出，化學品輸送管架可能會局部脫落，但無論液體或氣體洩露皆可處理，最後雖然有環委要求應提高濃排水的再利用率，但宥於技術限制，最後仍通過環評小組審議，並將送至環評大會審議。

開發單位指出，該環評案總面積達89.84公頃，預計土地取得完成後動工，總工期約60個月；至於再生水的部分，預估2030年可使用100％再生水。此擴建案攸關台積2奈米計畫。

經濟部政務次長曾文生表示，此擴建案對台灣的重要性與相關性，除了這部分外委員有提及有關再生能源再生水的部分，會盡量提供，供水盡量穩定，而再生能源使用狀況是各科學園區預計2025達成25％、2045達75％，預計2026起每年增加1.5GW的再生能源，期待離岸風電由廠商直接購買，國際供應鏈應即早使用綠電，希望提供足夠供給讓供需一起成長讓台灣的發電結構比較好的改變。

有環評委員關心提及再生水雖然每日可產製4萬噸再生水，但僅有3萬噸可供再生水使用，有1萬噸回收的濃排水無法回到製程；台積電代表表示，經洽詢相關單位目前無法把濃排水變成半導體用水；竹科管理局則說，將統一分調度給有需求的廠商。

最後環評小組要求明列空氣汙染物抵換方案，並據以計算抵算量；盤點未來園區進駐產業製程中難處理且無再利用方式的廢棄物種類及性質，研提因應措施；明定達成2020年100％再生水量分階段目標及方式；補充新植植牴類種及數量，估算每年減碳效益，評估於園區道路旁廣植樹木；加強複合災害風險管理及設施、公共管線韌性設計規劃。