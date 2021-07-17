「微解封」的第一個周休二日，蘇花改南下車流量比上星期要多出了一些。 （四工處交管中心提供／胡健森宜蘭傳真）

今（17）日是三級防疫警戒「微解封」後的第一個周休二日，或許因為宜蘭、花蓮仍採取較嚴格的防疫管制措施，絕大部分的景點、遊憩點並未開放，另外也可能花蓮地區這幾天地震不斷，又嚇跑了一些遊客，因此國道五號、雪山隧道以及蘇花改車流量雖然比上星期六多出了一些，但並沒有湧現大量的南下出遊車潮，也讓防疫人員稍微鬆了一口氣。

悶了兩個月，在中央宣布「微解封」後，想要出門透透氣的人數難免有所增加，但包括宜蘭縣等地方政府仍採取「禁止餐廳內用」、「景點不開放」等嚴格的防疫作為，又澆熄了一些民眾出遊的興致。

根據坪林交控中心監測結果，今天0時至9時的車流量比上個星期同一時段大約多出了一成五，今天上午9點時段是1740輛，上星期六的上午9點時段則是1540輛，確實有稍微多出了一些，但車流量並不大，整體的交通狀況十分順暢。

在蘇花改方面，四區工程處交管中心主任陳國正表示，蘇花路廊在上午10點左右，每小時的車流量大約是500至600輛之間，確實比前一陣子防疫期間星期六的同一時段稍微多出一些，但並沒有出現突然爆量的現象。

陳國正表示，在這兩個月的防疫高度警戒期間，蘇花改上午10點這個時段的南下車流量平日大約只有1、200輛，假日則是3、400輛，因此今天500至600輛是有多出一些，花蓮市區內的車流量也不大，交通十分順暢。