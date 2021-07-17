賈永婕6月初號召各界人士捐贈「救命神器」HFNC、PAPR等醫療器材，更發起送愛心餐到各大醫院的活動，被外界譽為「抗疫女神」，陪她四處奔波的老公也沾了光，被醫護人員封為「抗疫男神」，讓賈永婕看了超傻眼，立刻在臉書發文吐槽。

賈永婕一個多月全台奔波，以行動力支援第一線醫護人員，老公更是從旁全力協助，昨（16日）送物資至高雄健仁醫院，只見醫護人員不僅製作看板感謝，更將老公王兆杰封為「抗疫男神」，讓她看了難以置信，直呼：「王兆杰先生，你有想過你這輩子會變成男神嗎？我也是醉了，我與男神最遙遠的距離，可以給我真正的男神嗎？玄彬好嗎」。

此外，賈永婕更爆料老公私下真面目，不忘吐槽「只會在旁邊碎念，然後拍拍很普通的照片，偶爾當司機，一直唸唸唸唸，他居然還可以得到免費的Subway，真的是賺很大」。對此，網友紛紛回應：「他慘了，被封為男神，以後不敢碎碎念了，也不敢拍很普通的照片了」、「雖然是酸老公，但這是甜甜的酸，這時候男神不知躲在哪個角落偷笑了」、「老公願出錢出力，跟著妻子南奔北跑，向你們致敬」。

賈永婕日前宣布送愛心餐活動雖要告一段落，但募資送醫療物資善舉不會中斷，會這樣做是因為從來沒有想過事情會這樣發展，更讓她回想起過去父親過世時，連送父親的機會都沒有，希望這樣做能讓所有人都了無遺憾。

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