網友爆料，很多人凌晨1點就驅車往合歡山上衝。(摘自合歡山賞雪機動團)

今天（17日）全國新增8例本土創新低，隨著本土疫情趨緩，不少民眾也在微解封後首周末外出踏青、走走，有民眾今天一早到合歡山，發現一早就出現車潮，接近中午時間，武嶺停車場更是客滿。網友爆料，很多人凌晨1點就驅車往山上衝。

目前全國仍維持三級警戒，不過見國內本土新增確診數下降，中央也宣布13日起微解封，允許戶外活動場所能有一定人流。一位網友在臉書社團「合歡山賞雪機動社團」貼出武嶺停車場、合歡山遊客中心即時影像，坦言「微解封週末，一大早車潮漸漸多起來」。

到接近中午時，該網友又留言說，「目前停車場客滿！」透過畫面，可看到合歡山上聚集許多車潮，武嶺停車場內停了不少汽車、重機，但都有遵守梅花座規定停車，一早景觀台上也聚集許多民眾。

另一位網友透露，「凌晨1點多下山時，就很多車往上衝了」。對此，也有人認為，目前疫情尚未結束，別再製造人潮群聚，到時候如果有爆發可別又怪東怪西，忍忍較實在。

《中時新聞網》下午5時觀測合歡山武嶺亭即時影像監視器，停車場內約莫20多輛汽車，皆遵守梅花座停放，在場民眾也都有配戴口罩。根據太魯閣國家公園管理處規定，武嶺景觀台最多只能有18人同時駐足，當地警方也配合實施降載管制，在停車格之間設置交通錐，若遊客沒戴口罩，或群聚嬉戲都會勸導或取締。

下午5時武嶺停車場內約莫20多輛汽車，皆遵守梅花座停放。(翻攝合歡山武嶺亭即時影像)