高端疫苗通過緊急使用授權，最快八月中開打。台大醫院兒科醫師蒼藍鴿表示，高端疫苗中和抗體幾何平均效價是AZ組的3.4倍，可以說是相當不錯。不過，他也提醒抗體效價與真實世界的保護力並沒有絕對的因果關係，國外也發生過疫苗抗體效價極高，但保護力不如預期的情形。

蒼藍鴿昨在臉書發文表示，高端疫苗通過緊急使用授權（EUA），且二期試驗的最終數據相當不錯。先前他解析高端疫苗期中的相關數據，當時只剩一個懸念，要在六月底跟AZ組別產生的抗體量做比較，如今公布結果「高端疫苗組的中和抗體平均效價比值約為AZ組別的3.4倍，可以說產生中和抗體的效力相當不錯。」

蒼藍鴿提醒，抗體效價與真實世界的保護力有正相關，但並沒有絕對的因果關係。國外亦發生過疫苗誘發的抗體效價極高，保護力卻不如預期的情形，不過防重症的效果仍很好，因此開始接種後，對於真實世界的保護力分析絕對是必要的。

蒼藍鴿指出，如果以抗體產生效價來說，他對這支疫苗仍抱持著審慎樂觀的態度。並進一步解釋為何AZ疫苗產生的抗體量似乎不高，但在真實世界的保護力卻和莫德納、BNT不相上下，因為疫苗對疾病的保護力，不能只看抗體效價，因為抗體效價反應的是B細胞對抗疾病的能力，但體內的殺手T細胞一樣是對抗病毒的重要軍隊。